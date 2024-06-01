Рыбакина – Мертенс: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

1 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Элиза Мертенс (США).

Начало прямого эфира 1 июня ~ в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Елена Рыбакина – Элиза Мертенс, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Элиза Мертенс: прямой эфир Rus