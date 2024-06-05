Паолини – Рыбакина: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/4

5 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/4 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Москвичка выступающая за Казахстан – Елена Рыбакина и Жасмин Паолини (Италия).

Начало прямого эфира 5 июня ~ в 15:15 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Жасмин Паолини – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей 5 июня, Roland Garros 1/4 финала:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙15:15 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇰🇿 Елена Рыбакина

🎙*16:45 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇧🇾 Арина Соболенко

🎙21:15 🇩🇪 Александр Зверев - 🇦🇺 Алекс Де Минор (НЕ РАНЕЕ)

Действующий чемпион Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы правого колена

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.

Жасмин Паолини – Елена Рыбакина: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus