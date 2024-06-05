Зверев – Де Минор: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/4

5 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Алекс Де Минор (Австралия).

Начало прямого эфира 5 июня ~ в 21:15 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Зверев – Алекс Де Минор, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Алекс Де Минор: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 5 июня, Roland Garros 1/4 финала:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙15:15 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇰🇿 Елена Рыбакина

🎙*16:45 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇧🇾 Арина Соболенко

🎙21:15 🇩🇪 Александр Зверев - 🇦🇺 Алекс Де Минор (НЕ РАНЕЕ)

Действующий чемпион Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы правого колена

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.