Зверев – Руне: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

Roland Garros 2024: прямая трансляция

3 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Франсиско Серундоло (Аргентина). 

Начало прямого эфира 3 июня ~ в 21:15 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Александр Зверев – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Александр Зверев – Хольгер Руне: прямой эфир Rus

 

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

 

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