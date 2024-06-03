Джокович – Серундоло: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

3 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Франсиско Серундоло (Аргентина).

Начало прямого эфира 3 июня ~ в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Новак Джокович – Франсиско Серундоло, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Франсиско Серундоло: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus