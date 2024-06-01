Джокович – Музетти: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

1 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Лоренцо Музетти (Италия).

Начало прямого эфира 1 июня ~ в 23:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Новак Джокович – Лоренцо Музетти, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Новак Джокович – Лоренцо Музетти: прямой эфир Rus