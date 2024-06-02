Швентек – Потапова: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

2 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с призовым фондом 53,5 миллиона евро. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Ига Швентек (Польша).

Начало прямого эфира 2 июня в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Ига Швентек – Анастасия Потапова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Ига Швентек – Анастасия Потапова: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей 2 июня, Roland Garros 1/8 финала:

Одиночный разряд, мужчины, женщины, время МСК:

🏟 Court Philippe Chatrier:

🎙12:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇺 Анастасия Потапова

*13:30 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇮🇹 Элизабетта Коччаретто

🎙*15:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇪🇸 Карлос Алькарас

🎙21:15 🇫🇷 Корентен Муте - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Court Suzanne Lenglen:

12:00 🇷🇸 Ольга Данилович - 🇨🇿 Маркета Вондроушова

🎙*13:30 🇮🇹 Маттео Арнальди - 🇬🇷 Стефанос Циципас

*15:30 🇩🇰 Клара Таусон - 🇹🇳 Онс Жабер

19:00 🇵🇱 Хуберт Хуркач - 🇧🇬 Григор Димитров (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.