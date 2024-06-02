Алькарас – Оже-Альяссим: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/8

2 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Начало прямого эфира 2 июня ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus