Циципас – Алькарас: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция 1/4

4 июня 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 4 июня ~ в 21:15 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Стефанос Циципас – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

Ролан Гаррос 2024: прямой эфир Rus