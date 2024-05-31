Алькарас – Корда: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

31 мая 2024 года, в Париже, Франция, пройдет матч 3-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 21:15 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Себастьян Корда – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Себастьян Корда – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus