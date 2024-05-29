Алькарас – Де Йонг: Ролан Гаррос 2024: прямая трансляция

29 мая в Париже, Франция, пройдет матч 2-го раунда, мужского одиночного разряда, на открытых грунтовых кортах, теннисного супер турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2024, с рекордным призовым фондом 53,5 млн Евро. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Йеспер де Йонг (Нидерланды).

Начало прямого эфира 29 мая ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Ролан Гаррос 2024: Йеспер де Йонг – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Йеспер де Йонг – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

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