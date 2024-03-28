Алькарас – Димитров: ATP Майами 2024: прямая трансляция 1/4

В ночь с 28 на 29 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Карлос Алькарас (Алькарас) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 29 марта в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Карлос Алькарас – Григор Димитров, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Карлос Алькарас – Григор Димитров: прямой эфир Rus

ATP 1000 Майами 2024: 1/4 финала - видео обзор матчей