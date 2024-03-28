Аль-Наср – Аль-Таи: прямая трансляция 30 марта

Al Nassr Cristiano Ronaldo смотреть онлайн

30 марта 2024 года, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на стадионе "Аль-Авваль Парк", пройдет матч 25 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу: команда Криштиану Роналду – Аль-Наср (Эр-Рияд) принимает ФК Аль-Таи (Хаиль).

Начало прямого эфира 30 марта в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Наср – Аль-Таи в прямом эфире и в записи!

 

 

Предлагаем вашему вниманию, видео обзор последнего матча команды Криштиану Роналду:

Аль-Ахли – Аль-Наср: видео обзор матча

 

Криштиану Роналду в матче Аль-Ахли – Аль-Наср: видео


 

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