Аль-Наср – Аль-Таи: прямая трансляция 30 марта

30 марта 2024 года, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) на стадионе "Аль-Авваль Парк", пройдет матч 25 тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии / Чемпионата Саудовской Аравии по футболу: команда Криштиану Роналду – Аль-Наср (Эр-Рияд) принимает ФК Аль-Таи (Хаиль).

Начало прямого эфира 30 марта в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Аль-Наср – Аль-Таи в прямом эфире и в записи!

Аль-Наср – Аль-Таи: прямой эфир

Предлагаем вашему вниманию, видео обзор последнего матча команды Криштиану Роналду:

Аль-Ахли – Аль-Наср: видео обзор матча

Криштиану Роналду в матче Аль-Ахли – Аль-Наср: видео



