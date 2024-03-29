Медведев – Синнер: ATP Майами 2024: прямая трансляция 1/2

29 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 29 марта в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Даниил Медведев – Янник Синнер, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами 29-30 марта, МСК:

ATP 1000 Майами. 1/2 финала.

22:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇮🇹 Янник Синнер

02:00 🇧🇬 Григор Димитров - 🇩🇪 Александр Зверев (НЕ РАНЕЕ)

WTA 1000 Майами. Пары. 1/2 финала.

20:00 🇺🇸 Эйжа Мухаммад 🇺🇸 Алисия Паркс - 🇨🇦 Габриэла Дабровски 🇳🇿 Эрин Рутлифф

03:30 🇺🇸 София Кенин 🇺🇸 Бетани Маттек-Сандс - 🇮🇹 Сара Эррани 🇮🇹 Жасмин Паолини

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

ATP 1000 Майами 2024: 1/4 финала - видео обзор матчей