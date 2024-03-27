Медведев – Харри: ATP Майами 2024: прямая трансляция 1/4 финала

В ночь с 27 на 28 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Николас Харри (Чили).

Начало прямого эфира 28 марта в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Николас Харри – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

ATP 1000 Майами 2024: День 7 - видео обзор матчей

Результаты матчей День 7-8, ATP | WTA 1000 Майами 26-27 марта:

WTA1000 🇺🇸 Майами. 1/4 финала. ATP1000 🇺🇸 Майами. 1/8 финала

ATP

🇷🇺 Даниил Медведев 7:6 6:0 🇩🇪 Доминик Кепфер

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:3 6:3 🇮🇹 Лоренцо Музетти

🇩🇪 Александр Зверев 6:1 6:4 🇷🇺 Карен Хачанов

🇨🇿 Томаш Махач 6:3 6:3 🇮🇹 Маттео Арнальди

🇨🇱 Николас Джарри 7:6 6:3 🇳🇴 Каспер Рууд

🇮🇹 Янник Синнер 6:4 6:3 🇦🇺 Кристофер О’Коннелл

🇧🇬 Григор Димитров 3:6 6:3 7:6 🇵🇱 Хуберт Хуркач

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:4 0:6 6:1 🇦🇺 Алекс де Минор

WTA

🇧🇾 Виктория Азаренко 7:6 1:6 6:3 🇰🇿 Юлия Путинцева

🇰🇿 Елена Рыбакина 7:5 6:7 6:4 🇬🇷 Мария Саккари