Медведев – Кёпфер: ATP Майами 2024: прямая трансляция 26 марта

26 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Доминик Кёпфер (Германия).

Начало прямого эфира 26 марта в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Доминик Кёпфер – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Доминик Кёпфер: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

ATP 1000 Майами 2024: День 6 - видео обзор матчей

Расписание матчей День 7-8, ATP | WTA 1000 Майами 26-27 марта:

WTA1000 1/4 финала. ATP1000 1/8 финала

🏟 Stadium:

🎙19:00 🇩🇪 Доминик Кёпфер - 🇷🇺 Даниил Медведев

🎙21:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇰🇿 Юлия Путинцева (НЕ РАНЕЕ)

🎙*22:30 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

🎙2:00 🇬🇷 Мария Саккари - 🇰🇿 Елена Рыбакина (НЕ РАНЕЕ)

🎙*3:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇷🇺 Карен Хачанов

🏟 Grandstand:

18:00 🇨🇿 Томаш Махач - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*19:30 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇨🇱 Николас Джарри

🎙*21:00 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл - 🇮🇹 Янник Синнер

🎙*22:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇵🇱 Хуберт Хуркач

2:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇭🇺 Фабиан Марожан (НЕ РАНЕЕ)

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи!

Результаты матчей День 6-7, ATP | WTA 1000 Майами 25-26 марта:

ATP

🇩🇪 Александр Зверев 7:6 6:3🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:2 6:4 🇫🇷 Гаэль Монфис

🇦🇺 Алекс де Минор 7:6 6:4 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

🇵🇱 Хуберт Хуркач 7:6 6:7 6:3 🇺🇸 Себастьян Корда

🇧🇬 Григор Димитров 6:1 6:0🇩🇪 Янник Ханфманн

🇷🇺 Карен Хачанов 6:1 5:7 7:6🇦🇷 Франциско Серундоло

🇮🇹 Лоренцо Музетти 6:4 7:6🇺🇸 Бен Шелтон

🇭🇺 Фабиан Марожан 7:5 6:3🇦🇺 Алексей Попырин

WTA

🇰🇿 Елена Рыбакина 6:3 7:5 🇺🇸 Мэдисон Киз

🇫🇷 Каролин Гарсия 6:3 1:6 6:2 🇺🇸 Коко Гауфф

🇷🇺 Екатерина Александрова 6:4 6:2 🇵🇱 Ига Швентек

🇬🇷 Мария Саккари / отказ 🇷🇺 Анна Калинская

🇰🇿 Юлия Путинцева 6:4 7:6 🇺🇦 Ангелина Калинина

🇧🇾 Виктория Азаренко 7:5 6:1🇬🇧 Кэти Бултер

🇺🇸 Даниэль Коллинс 6:3 6:2 🇷🇴 Сорана Кырстя

🇺🇸 Джессика Пегула 7:6 6:3 🇺🇸 Эмма Наварро