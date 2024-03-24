Медведев – Норри: ATP Майами 2024: прямая трансляция

В ночь с 24 на 25 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Начало прямого эфира 25 марта ~ в 03:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Даниил Медведев – Кэмерон Норри, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Кэмерон Норри – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей День 6, ATP | WTA 1000 Майами 24-25 марта:

Stadium

19:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇫🇷 Осеан Доден

20:30 🇩🇰 Хольгер Руне - 🇭🇺 Фабиан Марожан

22:00 🇮🇹 Янник Синнер - 🇳🇱 Таллон Грикспур

02:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇨🇿 Линда Носкова

03:30 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇬🇧 Кэмерон Норри

Grandstand

18:00 🇪🇸 Мартин Ландалус - 🇺🇸 Бен Шелтон

20:30 🇺🇸 Джессика Пегула - 🇨🇦 Лейла Фернандес

22:00 🇯🇵 Наоми Осака - 🇫🇷 Каролин Гарсия

23:30 🇷🇺 Элина Аванесян - 🇺🇸 Даниэль Коллинс

02:00 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

Butch Buchholz

18:00 🇺🇸 Эмма Наварро - 🇮🇹 Ясмин Паолини

19:30 🇦🇺 Алекс де Минор - 🇰🇷 Сун-Ву Квон

21:00 🇬🇧 Энди Маррей - 🇨🇿 Томаш Махач

22:30 🇨🇱 Николас Джарри - 🇧🇷 Тьяго Вилдж

00:00 🇫🇷 Уго Умбер - 🇩🇪 Доминик Кепфер

Корт 1

18:00 🇷🇺 Роман Сафиуллин - 🇮🇹 Лоренцо Музетти

19:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇨🇱 Алехандро Табило

21:00 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇮🇹 Маттео Арнальди

22:30 🇦🇺 Кристофер О’Коннелл - 🇺🇸 Мартин Дамм

Корт 7

18:00 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇷🇴 Сорана Кырстя

19:30 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова - 🇷🇺 Екатерина Александрова

Корт 2

18:00 🇩🇪 Даниэль Альтмайер - 🇩🇪 Ян-Леннард Штруфф

19:30 🇨🇿 Иржи Лехечка - 🇦🇺 Алексей Попырин

Корт 3

18:00 🇫🇷 Адриан Маннарино - 🇩🇪 Янник Ханфманн