Медведев – Фучович: ATP Майами 2024: прямая трансляция

В ночь с 22 на 23 марта 2024 года, в Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из серии Мастерс, категории ATP 1000, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Мартон Фучович (Венгрия).

Начало прямого эфира 23 марта ~ в 04:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP 1000 Miami 2024: Мартон Фучович – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведева – Мартон Фучович: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus



Результаты 3 Дня ATP | WTA 1000 Майами:

ATP

🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим 7:5 6:4 🇦🇺 Адам Уолтон

🇫🇷 Гаэль Монфис 7:6 6:4 🇷🇸 Душан Лайович

🇦🇹 Себастьян Офнер 6:3 6:4🇯🇵 Кеи Нисикори

🇨🇱 Алехандро Табило 6:4 3:6 6:3 🇺🇸 Брендон Накашима

🇷🇸 Ласло Джере 7:5 7:6 🇭🇰 Колман Вонг

🇰🇷 Сун-Ву Квон 7:6 6:3 🇫🇷 Александр Мюллер

🇬🇧 Дэн Эванс 1:6 6:3 6:4 🇮🇹 Лоренцо Сонего

🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна 7:6 6:3 🇦🇺 Александр Вукич

🇪🇸 Роберто Баутиста-Агут 6:3 7:6 🇺🇸 Эмилио Нава

🇭🇺 Фабиан Марожан 6:3 6:2 🇺🇸 Александр Ковачевич

🇪🇸 Мартин Ландалус 6:3 1:6 7:5 🇪🇸 Хауме Мунар

🇷🇺 Роман Сафиуллин 6:2 6:4 🇦🇷 Диего Шварцман

🇩🇪 Даниэль Альтмайер 6:2 7:5 🇫🇷 Гарольд Майо

🇦🇺 Алексей Попырин 6:2 6:2 🇦🇷 Факундо Диас Акоста

🇩🇪 Янник Ханфманн 6:4 4:6 6:4 🇫🇮 Эмиль Руусувуори

🇰🇿 Александр Шевченко 6:7 7:6 7:5 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан

WTA

🇬🇷 Мария Саккари 6:2 6:2 🇨🇳 Юань Юэ

🇺🇸 Мэдисон Киз 6:2 6:4 🇷🇺 Диана Шнайдер

🇰🇿 Елена Рыбакина 3:6 7:5 6:4 🇩🇰 Клара Таусон

🇺🇦 Даяна Ястремская 7:5 7:5 🇦🇺 Дарья Сэвилл

🇧🇷 Беатрис Хаддад Майа 3:6 6:1 6:4 🇫🇷 Диан Парри

🇺🇸 Пейтон Стирнс 7:5 3:6 6:4 🇧🇾 Виктория Азаренко

🇺🇸 Тейлор Таунсенд 6:2 6:2 🇧🇪 Элизе Мертенс

🇺🇦 Ангелина Калинина 5:7 7:5 6:4 🇩🇰 Каролин Возняцки

🇱🇻 Алена Остапенко 7:6 6:4 🇩🇪 Лаура Зигемунд

🇨🇳 Чжэн Циньвэнь 4:6 6:3 1:0/ отказ 🇨🇿 Катерина Синякова

🇨🇳 Ван Синьюй 6:3 6:2 🇷🇺 Вероника Кудерметова

🇬🇧 Кэти Бултер 7:6 1:0 / отказ🇨🇿 Бренда Фрухвиртова

🇷🇺 Анна Калинская 6:2 6:2 🇨🇳 Ван Сиюй

🇰🇿 Юлия Путинцева 6:1 4:6 6:3 🇷🇺 Людмила Самсонова

🇧🇪 Грет Миннен 7:5 6:1 🇺🇦 Леся Цуренко