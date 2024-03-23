Калинская – Остапенко: WTA Майами 2024: прямая трансляция

23 марта в Майами, США, пройдет матч 1/16 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Елена Остапенко (Латвия).

Начало прямого эфира 23 марта ~ в 23:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Анна Калинская – Елена Остапенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анна Калинская – Елена Остапенко: прямой эфир Rus

Ига Швентек – Камила Джорджи | WTA 1000 Miami 2024 - видео

Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами на 23-24 марта, МСК:

ATP1000 🇺🇸 Майами. 2-й круг.

WTA1000 🇺🇸 Майами. 2-й и 3-й круг.

🏟 Stadium:

18:00 🇧🇷 Тьяго Сейбот Уайлд - 🇺🇸 Тейлор Фриц

*19:30 🇮🇹 Андреа Вавассори - 🇮🇹 Янник Синнер (ДОИГРОВКА)

*21:00 🇯🇵 Наоми Осака - 🇺🇦 Элина Свитолина

*22:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇮🇹 Камила Джорджи

2:00 🇪🇸 Карлос Алькарас - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇺🇦 Ангелина Калинина - 🇧🇾 Арина Соболенко

🏟 Grandstand:

18:00 🇨🇳 Чжу Линь - 🇺🇸 Джессика Пегула

*19:30 🇨🇦 Денис Шаповалов - 🇬🇷 Стефанос Циципас (ДОИГРОВКА)

🎙*21:00 🇭🇺 Мартон Фучович - 🇷🇺 Даниил Медведев

*22:30 🇰🇿 Александр Шевченко - 🇵🇱 Хуберт Хуркач

*0:00 🇩🇪 Александр Зверев - 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим

2:00 🇺🇸 Тейлор Таунсенд - 🇰🇿 Елена Рыбакина (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Butch Buchholz:

18:00 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇨🇴 Эмилиана Аранго

*19:30 🇬🇧 Энди Маррей - 🇦🇷 Томас Мартин Этчеверри (ДОИГРОВКА)

*21:00 🇷🇺 Элина Аванесян - 🇹🇳 Онс Жабер

*22:30 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя

*0:00 🇪🇸 Мартин Ландалусе - 🇺🇸 Бен Шелтон

🏟 Корт 1:

18:00 🇦🇺 Кристофер О'Коннелл - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

*19:30 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇷🇴 Сорана Кырстя (ДОИГРОВКА)

*21:00 🇳🇴 Каспер Рууд - 🇫🇷 Люка Ван Аш

*22:30 🇬🇧 Даниэль Эванс - 🇺🇸 Кристофер Юбэнкс

*0:00 🇫🇷 Гаэль Монфис - 🇦🇺 Джордан Томпсон

🏟 Корт 7:

18:00 🇺🇸 Томми Пол - 🇺🇸 Мартин Дамм

*19:30 🇷🇺 Дарья Касаткина - 🇺🇸 Клэр Лью (ДОИГРОВКА)

*21:00 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇧🇾 Виктория Азаренко

*22:30 🇨🇳 Сиюй Ван - 🇺🇸 Мэдисон Киз

*0:00 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇧🇪 Грет Миннен

🏟 Корт 5:

18:00 🇳🇱 Таллон Грикспур - 🇺🇸 Алекс Микельсен

*19:30 🇰🇿 Александр Бублик - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*21:00 🇺🇸 Себастьян Корда - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

*22:30 🇮🇹 Лоренцо Музетти - 🇷🇺 Роман Сафиуллин

*0:00 🇧🇬 Григор Димитров - 🇨🇱 Алехандро Табило

🏟 Корт 2:

18:00 🇨🇱 Николас Джарри - 🇬🇧 Джек Дрейпер

*19:30 🇫🇷 Каролин Гарсия - 🇧🇬 Виктория Томова (ДОИГРОВКА)

*21:00 🇬🇷 Мария Саккари - 🇺🇦 Даяна Ястремская

🎙*22:30 🇷🇺 Анна Калинская - 🇱🇻 Алена Остапенко

🎙*0:00 🇷🇸 Ласло Дьере - 🇷🇺 Карен Хачанов

🏟 Корт 3:

19:00 🇮🇹 Жасмин Паолини - 🇺🇸 Кэти Волынец (ДОИГРОВКА)

🎙*20:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇺🇸 Даниэль Коллинз

*21:30 🇷🇺 Мария Тимофеева - 🇨🇿 Линда Носкова

🏟 Корт 6:

18:00 🇩🇪 Доминик Кёпфер - 🇦🇷 Себастьян Баес

*19:30 🇨🇳 Цзюньчэн Шан - 🇪🇸 Алехандро Давидович Фокина

*21:00 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇮🇹 Флавио Коболли

*22:30 🇦🇷 Франсиско Черундоло - 🇦🇹 Себастьян Офнер

*0:00 🇩🇪 Янник Ханфманн - 🇫🇷 Адриан Маннарино

*Время ориентировочное, матч начнётся после окончания предыдущей встречи.