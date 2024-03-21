Калинская – Сю Ван: WTA Майами 2024: прямая трансляция 21 марта

21 марта 2024 года, Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Сю Ван (Китай).

Начало прямого эфира 21 марта в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Анна Калинская – Сю Ван, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анна Калинская – Сю Ван: прямой эфир Rus

ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus

Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами на 21-22 марта, МСК:

🎾 ATP1000 Майами. 1-й круг.

🎾 WTA1000 Майами. 2-й круг.

🏟 Stadium:

19:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇦🇺 Адам Уолтон

*20:30 🇬🇷 Мария Саккари - 🇨🇳 Юэ Юань

*22:00 🇷🇺 Диана Шнайдер - 🇺🇸 Мэдисон Киз

2:00 🇷🇸 Душан Лайович - 🇫🇷 Гаэль Монфис (НЕ РАНЕЕ)

*3:30 🇩🇰 Клара Таусон - 🇰🇿 Елена Рыбакина

🏟 Grandstand:

18:00 🇫🇷 Диан Парри - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя

*19:30 🇦🇹 Себастьян Офнер - 🇯🇵 Кей Нисикори

*21:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇬🇧 Даниэль Эванс

*22:30 🇺🇸 Эмилио Нава - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут

2:00 🇺🇸 Пэйтон Стирнс - 🇧🇾 Виктория Азаренко (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Butch Buchholz:

18:00 🇧🇪 Элизе Мертенс - 🇺🇸 Тейлор Таунсенд

*19:30 🇺🇦 Ангелина Калинина - 🇩🇰 Каролин Возняцки

*21:00 🇺🇸 Александр Ковачевич - 🇭🇺 Фабиан Марожан

*22:30 🇪🇸 Мартин Ландалусе - 🇪🇸 Хауме Муньяр

*0:00 🇷🇺 Роман Сафиуллин - 🇦🇷 Диего Шварцман

🏟 Корт 1:

18:00 🇷🇸 Ласло Дьере - 🇭🇰 Чак Лам Коулман Вонг

*19:30 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇺🇸 Брэндон Накашима

*21:00 🇩🇪 Лаура Зигемунд - 🇱🇻 Алена Остапенко

*22:30 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇨🇿 Катерина Синякова

*0:00 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇨🇳 Синьюй Ван

🏟 Корт 7:

18:00 🇩🇪 Даниэль Альтмайер - 🇫🇷 Гарольд Майо

*22:30 🇦🇺 Дарья Сэвилл (Гаврилова) - 🇺🇦 Даяна Ястремская

*0:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇦🇷 Факундо Диас Акоста

🏟 Корт 5:

*22:30 🇫🇮 Эмиль Руусувуори - 🇩🇪 Янник Ханфманн

*0:00 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан - 🇰🇿 Александр Шевченко

🏟 Корт 2:

18:00 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇨🇿 Бренда Фрухвиртова

🎙*19:30 🇷🇺 Анна Калинская - 🇨🇳 Сиюй Ван

🎙*21:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇰🇿 Юлия Путинцева



🏟 Корт 3:

*19:30 🇺🇦 Леся Цуренко - 🇧🇪 Грет Миннен

*22:30 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇰🇷 Сун Ву Квон

*0:00 🇦🇺 Александар Вукич - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна