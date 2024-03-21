Калинская – Сю Ван: WTA Майами 2024: прямая трансляция 21 марта

21 марта 2024 года, Майами, США, пройдет матч 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Открытый чемпионат Майами по теннису из категории WTA 1000 Mandatory, еще известный, как Miami Open 2024. В корте встречаются: Анна Калинская (Россия) и Сю Ван (Китай).
Начало прямого эфира 21 марта в 19:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Miami 2024: Анна Калинская – Сю Ван, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Анна Калинская – Сю Ван: прямой эфир Rus
ATP | WTA 1000 Майами 2024: прямой эфир Rus
Расписание матчей ATP | WTA 1000 Майами на 21-22 марта, МСК:
🎾 ATP1000 Майами. 1-й круг.
🎾 WTA1000 Майами. 2-й круг.
🏟 Stadium:
19:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇦🇺 Адам Уолтон
*20:30 🇬🇷 Мария Саккари - 🇨🇳 Юэ Юань
*22:00 🇷🇺 Диана Шнайдер - 🇺🇸 Мэдисон Киз
2:00 🇷🇸 Душан Лайович - 🇫🇷 Гаэль Монфис (НЕ РАНЕЕ)
*3:30 🇩🇰 Клара Таусон - 🇰🇿 Елена Рыбакина
🏟 Grandstand:
18:00 🇫🇷 Диан Парри - 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя
*19:30 🇦🇹 Себастьян Офнер - 🇯🇵 Кей Нисикори
*21:00 🇮🇹 Лоренцо Сонего - 🇬🇧 Даниэль Эванс
*22:30 🇺🇸 Эмилио Нава - 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут
2:00 🇺🇸 Пэйтон Стирнс - 🇧🇾 Виктория Азаренко (НЕ РАНЕЕ)
🏟 Butch Buchholz:
18:00 🇧🇪 Элизе Мертенс - 🇺🇸 Тейлор Таунсенд
*19:30 🇺🇦 Ангелина Калинина - 🇩🇰 Каролин Возняцки
*21:00 🇺🇸 Александр Ковачевич - 🇭🇺 Фабиан Марожан
*22:30 🇪🇸 Мартин Ландалусе - 🇪🇸 Хауме Муньяр
*0:00 🇷🇺 Роман Сафиуллин - 🇦🇷 Диего Шварцман
🏟 Корт 1:
18:00 🇷🇸 Ласло Дьере - 🇭🇰 Чак Лам Коулман Вонг
*19:30 🇨🇱 Алехандро Табило - 🇺🇸 Брэндон Накашима
*21:00 🇩🇪 Лаура Зигемунд - 🇱🇻 Алена Остапенко
*22:30 🇨🇳 Чжэн Циньвэнь - 🇨🇿 Катерина Синякова
*0:00 🇷🇺 Вероника Кудерметова - 🇨🇳 Синьюй Ван
🏟 Корт 7:
18:00 🇩🇪 Даниэль Альтмайер - 🇫🇷 Гарольд Майо
*22:30 🇦🇺 Дарья Сэвилл (Гаврилова) - 🇺🇦 Даяна Ястремская
*0:00 🇦🇺 Алексей Попырин - 🇦🇷 Факундо Диас Акоста
🏟 Корт 5:
*22:30 🇫🇮 Эмиль Руусувуори - 🇩🇪 Янник Ханфманн
*0:00 🇨🇴 Даниэль Элахи Галан - 🇰🇿 Александр Шевченко
🏟 Корт 2:
18:00 🇬🇧 Кэти Бултер - 🇨🇿 Бренда Фрухвиртова
🎙*19:30 🇷🇺 Анна Калинская - 🇨🇳 Сиюй Ван
🎙*21:00 🇷🇺 Людмила Самсонова - 🇰🇿 Юлия Путинцева
🏟 Корт 3:
*19:30 🇺🇦 Леся Цуренко - 🇧🇪 Грет Миннен
*22:30 🇫🇷 Александр Мюллер - 🇰🇷 Сун Ву Квон
*0:00 🇦🇺 Александар Вукич - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна