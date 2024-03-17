Медведев – Алькарас: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция Финал

В ночь с 17 на 18 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет Финальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 18 марта в 00:00 по московскому времени. Смотрите финальный матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Даниил Медведев – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Карлос Алькарас: Финал прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

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Расписание на 17-18 марта, WTA и ATP Мастерс Indian Wells 2024:

21:00 🇵🇱 Ига Швентек – 🇬🇷 Мария Саккари - финал WTA

00:00 🇷🇺 Даниил Медведев – 🇪🇸 Карлос Алькарас - финал ATP Мастерс