Медведев – Пол: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 1/2 финала

В ночь с 16 на 17 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет Полуфинальный матч, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Томми Пол (США).

Начало прямого эфира 17 марта ~ в 00:50 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Томми Пол – Даниил Медведев, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: 1/4 - видео обзор матчей

Расписание на 16-17 марта, ATP Мастерс 1/2 финала:

23:30 🇮🇹 Янник Синнер – 🇪🇸 Карлос Алькарас

~ 00:30 🇺🇸 Томми Пол – 🇷🇺 Даниил Медведев