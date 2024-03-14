Медведев – Хольгер Руне: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

В ночь с 14 на 15 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Хольгер Руне (Дания).

Начало прямого эфира 15 марта ~ в 04:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Даниил Медведев – Хольгер Руне, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Хольгер Руне: прямой эфир Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 8 - видео обзор матчей