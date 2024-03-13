Медведев – Димитров: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция 13 марта

13 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Григор Димитров (Болгария).

Начало прямого эфира 13 марта ~ в 23:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Даниил Медведев – Григор Димитров, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 7 - видео обзор матчей

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-го ИГРОВОГО ДНЯ ИНДИАН-УЭЛЛС 2024

WTA

🇷🇺 Анастасия Потапова 7:5 0:6 6:3 🇮🇹 Ясмин Паолини

🇵🇱 Ига Швёнтек 6:1 6:2 🇰🇿 Юлия Путинцева

🇺🇦 Марта Костюк 6:4 6:1 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова

🇩🇰 Каролин Возняцки 6:4 6:2 🇩🇪 Анжелик Кербер

ATP

🇨🇿 Иржи Лехечка 6:2 6:4 🇬🇷 Стефанос Циципас

🇪🇸 Карлос Алькарас 6:3 6:3 🇭🇺 Фабиан Марожан

🇮🇹 Янник Синнер 7:6 6:1 🇺🇸 Бен Шелтон

🇩🇪 Александр Зверев 5:7 6:2 6:3 🇦🇺 Алекс де Минор