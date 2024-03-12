Циципас – Легечка: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

12 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/16 финала, мужского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, из серии Мастерс, еще известный, как 2024 Indian Wells Open. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Иржи Легечка (Чехия).

Начало прямого эфира 12 марта ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP 1000 Индиан-Уэллс 2024: Иржи Легечка – Стефанос Циципас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Иржи Легечка – Стефанос Циципас: прямой эфир Rus

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 7 - видео обзор матчей

Тенниис: Индиан-Уэллс 2024: День 6 - видео обзор матчей

Расписание Индиан-Уэллс 2024, на 12-13 марта, Четвертый круг 1/8 финала:

время начала матчей - московское, матчи начинают в ночь следующего дня.

🏟 Stadium 1:

🎙21:00 🇷🇺 Анастасия Потапова - 🇮🇹 Жасмин Паолини

🎙23:00 🇭🇺 Фабиан Марожан - 🇪🇸 Карлос Алькарас (НЕ РАНЕЕ)

1:00 🇺🇸 Коко Гауфф 🇺🇸 Джессика Пегула - 🇺🇸 Эйжа Мухаммад 🇯🇵 Ена Шибахара (НЕ РАНЕЕ)

4:00 🇺🇸 Бен Шелтон - 🇮🇹 Янник Синнер (НЕ РАНЕЕ)

6:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇰🇿 Юлия Путинцева (НЕ РАНЕЕ)

🏟 Stadium 2:

🎙21:00 🇨🇿 Иржи Легечка - 🇬🇷 Стефанос Циципас

🎙23:00 🇷🇺 Анастасия Павлюченкова - 🇺🇦 Марта Костюк (НЕ РАНЕЕ)

0:30 🇩🇪 Александр Зверев - 🇦🇺 Алекс Де Минор

4:00 🇩🇪 Анжелика Кербер - 🇩🇰 Каролин Возняцки (НЕ РАНЕЕ)

5:30 🇳🇱 Уэсли Колхоф 🇭🇷 Никола Мектич - 🇭🇷 Иван Додиг 🇺🇸 Остин Крайчек

🏟 Stadium 3:

23:00 🇫🇷 Николя Маю 🇫🇷 Эдуар Роже-Васслен - 🇪🇸 Марсель Гранольерс 🇦🇷 Орасио Себальос

00:30 🇺🇸 Натаниэль Ламмонс 🇺🇸 Джексон Уитроу - 🇮🇹 Симоне Болелли 🇮🇹 Андреа Вавассори

02:00 🇩🇪 Кевин Кравиц 🇩🇪 Тим Пюц - 🇬🇧 Ллойд Гласспул 🇳🇱 Жан-Жюльен Ройер

04:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя 🇺🇸 Тейлор Таунсенд - 🇦🇺 Сторм Хантер 🇨🇿 Катерина Синякова (НЕ РАНЕЕ)