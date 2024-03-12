Павлюченкова – Костюк: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

12 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Марта Костюк (Украина).

Начало прямого эфира 12 марта ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк: трансляция Rus

Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus

Все пары 1/8 турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс

🇵🇱 Швентек - 🇰🇿 Путинцева

🇩🇪 Кербер - 🇩🇰 Возняцки

🇷🇺 Потапова - 🇮🇹 Паолини

🇷🇺 Павлюченкова - 🇺🇦 Костюк

🇨🇳 Юань - 🇷🇺 Касаткина

🇧🇪 Мертенс - 🇺🇸 Гауфф

🇫🇷 Парри - 🇬🇷 Саккари

🇺🇸 Наварро - 🇧🇾 Соболенко

РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТОГО ИГРОВОГО ДНЯ В ИНДИАН-УЭЛЛС

WTA

🇧🇾 Арина Соболенко 6:3 7:5 🇬🇧 Эмма Радукану

🇧🇪 Элизе Мертенс 7:5 6:4 🇯🇵 Наоми Осака

🇺🇸 Эмма Наварро 6:1 4:6 6:3 🇺🇦 Элина Свитолина

🇺🇸 Коко Гауфф 6:2 7:6 🇮🇹 Люция Бронцетти

🇬🇷 Мария Саккари 6:3 6:4 🇫🇷 Каролин Гарсия

🇨🇳 Юань Юэ 1:6 6:4 7:6 🇺🇸 Каролин Долхайд

🇷🇺 Дарья Касаткина 2:6 6:4 6:4 🇺🇸 Слоан Стивенс

🇫🇷 Диан Парри 6:4 6:3 🇷🇺 Анна Блинкова

ATP

🇩🇰 Хольгер Руне 6:2 7:6 🇮🇹 Лоренцо Музетти

🇮🇹 Лука Нарди 6:4 3:6 6:3 🇷🇸 Новак Джокович

🇷🇺 Даниил Медведев 6:4 5:7 6:3 🇺🇸 Себастьян Корда

🇺🇸 Томми Пол 6:4 :64 🇫🇷 Уго Умбер

🇺🇸 Тейлор Фриц 6:2 6:2 🇦🇷 Себастьян Баес

🇫🇷 Гаэль Монфис 6:7 7:6 6:3 🇬🇧 Кэмерон Норри

🇳🇴 Каспер Рууд 6:2 6:4 🇫🇷 Артур Фис

🇧🇬 Григор Димитров 6:3 6:3 🇫🇷 Адриан Маннарино