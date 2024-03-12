Павлюченкова – Костюк: Индиан-Уэллс 2024: прямая трансляция

12 марта 2024 года, в Индиан-Уэллсе, США, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного супер турнира на открытых хардовых кортах: Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024, еще известный, как BNP Paribas Open 2024, из категории WTA 1000. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Марта Костюк (Украина).
Начало прямого эфира 12 марта ~ в 23:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA 1000 Индиан-Уэллс 2024: Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк, на русском языке в прямом эфире и в записи!
Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк: трансляция Rus
Теннис Индиан-Уэллс 2024: прямой эфир Rus
Все пары 1/8 турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс
🇵🇱 Швентек - 🇰🇿 Путинцева
🇩🇪 Кербер - 🇩🇰 Возняцки
🇷🇺 Потапова - 🇮🇹 Паолини
🇷🇺 Павлюченкова - 🇺🇦 Костюк
🇨🇳 Юань - 🇷🇺 Касаткина
🇧🇪 Мертенс - 🇺🇸 Гауфф
🇫🇷 Парри - 🇬🇷 Саккари
🇺🇸 Наварро - 🇧🇾 Соболенко
РЕЗУЛЬТАТЫ ШЕСТОГО ИГРОВОГО ДНЯ В ИНДИАН-УЭЛЛС
WTA
🇧🇾 Арина Соболенко 6:3 7:5 🇬🇧 Эмма Радукану
🇧🇪 Элизе Мертенс 7:5 6:4 🇯🇵 Наоми Осака
🇺🇸 Эмма Наварро 6:1 4:6 6:3 🇺🇦 Элина Свитолина
🇺🇸 Коко Гауфф 6:2 7:6 🇮🇹 Люция Бронцетти
🇬🇷 Мария Саккари 6:3 6:4 🇫🇷 Каролин Гарсия
🇨🇳 Юань Юэ 1:6 6:4 7:6 🇺🇸 Каролин Долхайд
🇷🇺 Дарья Касаткина 2:6 6:4 6:4 🇺🇸 Слоан Стивенс
🇫🇷 Диан Парри 6:4 6:3 🇷🇺 Анна Блинкова
ATP
🇩🇰 Хольгер Руне 6:2 7:6 🇮🇹 Лоренцо Музетти
🇮🇹 Лука Нарди 6:4 3:6 6:3 🇷🇸 Новак Джокович
🇷🇺 Даниил Медведев 6:4 5:7 6:3 🇺🇸 Себастьян Корда
🇺🇸 Томми Пол 6:4 :64 🇫🇷 Уго Умбер
🇺🇸 Тейлор Фриц 6:2 6:2 🇦🇷 Себастьян Баес
🇫🇷 Гаэль Монфис 6:7 7:6 6:3 🇬🇧 Кэмерон Норри
🇳🇴 Каспер Рууд 6:2 6:4 🇫🇷 Артур Фис
🇧🇬 Григор Димитров 6:3 6:3 🇫🇷 Адриан Маннарино