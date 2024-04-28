Павлюченкова – Касаткина: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

28 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Дарья Касаткина (Россия).

Начало прямого эфира 28 апреля ~ в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Анастасия Павлюченкова – Дарья Касаткина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Павлюченкова – Дарья Касаткина: прямой эфир

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