Рублев – Давидович Фокина: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

Mutua Madrid Open 2024: смотреть онлайн

28 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Начало прямого эфира 28 апреля ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Андрей Рублев – Алехандро Давидович Фокина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Андрей Рублев – Давидович Фокина: прямой эфир Rus

 

ATP 1000 Мадрид 2024: День 4 - видео обзор матчей

 

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