Рыбакина – Майяр: WTA 1000 Мадрид 2024: видео онлайн

28 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: москвичка выступающая за Казахстан Елена Рыбакина и Шериф Майяр (Египет).

Начало прямого эфира 28 апреля в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Шериф Майяр – Елена Рыбакина, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Елена Рыбакина – Шериф Майяр: видео обзор матча

Мэдисон Киз - Людмила Самсонова: видео обзор матча