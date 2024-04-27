Хачанов – Баутиста-Агут: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

27 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Начало прямого эфира 27 апреля ~ в 19:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Madrid 2024: Роберто Баутиста-Агут – Карен Хачанов, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Роберто Баутиста-Агут – Карен Хачанов: прямой эфир

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