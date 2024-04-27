Медведев – Арнальди: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

27 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Маттео Арнальди (Италия).

Начало прямого эфира 27 апреля ~ в 16:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Madrid 2024: Даниил Медведев – Маттео Арнальди, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Маттео Арнальди: прямой эфир Rus

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Расписание матчей на 27 апреля (время МСК):

ATP1000 🇪🇸 Мадрид. 2-й круг.

WTA1000 🇪🇸 Мадрид. 3-й круг.

12:00 🇵🇱 Ига Швентек - 🇷🇴 Сорана Кырстя

🎙*13:30 🇮🇹 Янник Синнер - 🇮🇹 Лоренцо Сонего

🎙17:00 🇦🇺 Алекс Де Минор - 🇪🇸 Рафаэль Надаль (НЕ РАНЕЕ)

🎙21:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇺🇦 Даяна Ястремская (НЕ РАНЕЕ)

*22:30 🇷🇸 Миомир Кецманович - 🇳🇴 Каспер Рууд

🎙12:00 🇧🇷 Тьяго Монтейро - 🇬🇷 Стефанос Циципас

14:00 🇺🇸 Слоан Стивенс - 🇬🇷 Мария Саккари (НЕ РАНЕЕ)

*15:30 🇨🇦 Лейла Фернандес - 🇹🇳 Онс Жабер

🎙*17:00 🇺🇸 Мэдисон Киз - 🇷🇺 Людмила Самсонова

🎙*18:30 🇪🇸 Роберто Баутиста Агут - 🇷🇺 Карен Хачанов

🎙12:00 🇧🇾 Виктория Азаренко - 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

*13:30 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇦🇷 Мария Карле

🎙*15:00 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇮🇹 Маттео Арнальди

*16:30 🇧🇬 Григор Димитров - 🇨🇿 Якуб Меншик

*18:00 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇧🇷 Жоао Фонсека

12:00 🇦🇺 Макс Пёрселл - 🇺🇸 Себастьян Корда

*13:30 🇦🇷 Педро Качин - 🇺🇸 Фрэнсис Тиафо

🎙*15:00 🇰🇿 Александр Бублик - 🇪🇸 Роберто Карбальес Баэна

*16:30 🇨🇿 Томаш Махач - 🇺🇸 Бен Шелтон

*18:00 🇨🇦 Феликс Оже-Альяссим - 🇫🇷 Адриан Маннарино

12:00 🇨🇿 Иржи Легечка - 🇷🇸 Хамад Меджедович

*13:30 🇷🇺 Павел Котов - 🇦🇺 Джордан Томпсон

*15:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇺🇸 Эмма Наварро

*16:30 🇨🇱 Николас Джарри - 🇮🇹 Флавио Коболли

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.