Зверев – Чорич: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

26 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Александр Зверев (Германия) и Борна Чорич (Хорватия).

Начало прямого эфира 26 апреля ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Александр Зверев – Борна Чорич, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Александр Зверев – Борна Чорич: прямой эфир Rus

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