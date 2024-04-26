Соболенко – Линетт: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

26 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/32 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Магда Линетт (Польша).

Начало прямого эфира 26 апреля ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Мирра Андреева – Линда Носкова, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Магда Линетт: трансляция Rus