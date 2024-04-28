Соболенко – Монтгомери: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

28 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Робин Монтгомери (США).

Начало прямого эфира 28 апреля ~ в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Робин Монтгомери – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Робин Монтгомери: прямой эфир Rus

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