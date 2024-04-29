Медведев – Корда: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

29 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/16 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Себастьян Корда (США).

Начало прямого эфира 29 апреля ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Даниил Медведев – Себастьян Корда, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Себастьян Корда: прямой эфир Rus

ATP Мастерс | WTA 1000 Мадрид 2024: прямой эфир Rus

ATP 1000 Мадрид 2024: День 5 - видео обзор матчей

Расписание матчей на 28 апреля (время МСК):

ATP 1000 🇪🇸 Мадрид. 3-й круг.

WTA 1000 🇪🇸 Мадрид. 4-й круг.

🎙12:00 🇱🇻 Алена Остапенко - 🇹🇳 Онс Жабер

*13:30 🇵🇱 Ига Швентек - 🇪🇸 Сара Соррибес Тормо

🎙17:00 🇪🇸 Рафаэль Надаль - 🇦🇷 Педро Качин (НЕ РАНЕЕ)

🎙21:00 🇮🇹 Янник Синнер - 🇷🇺 Павел Котов (НЕ РАНЕЕ)

🎙*22:30 🇺🇸 Даниэль Коллинз - 🇧🇾 Арина Соболенко

🎙12:00 🇰🇿 Александр Бублик - 🇺🇸 Бен Шелтон

🎙*13:30 🇷🇺 Даниил Медведев - 🇺🇸 Себастьян Корда

17:00 🇺🇸 Коко Гауфф - 🇺🇸 Мэдисон Киз (НЕ РАНЕЕ)

*18:30 🇨🇿 Сара Бейлек - 🇰🇿 Елена Рыбакина

🎙*20:00 🇮🇹 Флавио Коболли - 🇷🇺 Карен Хачанов

12:00 🇧🇷 Беатрис Хаддад Майя - 🇬🇷 Мария Саккари

14:00 🇨🇿 Иржи Легечка - 🇧🇷 Тьяго Монтейро (НЕ РАНЕЕ)

🎙*15:30 🇷🇺 Мирра Андреева - 🇮🇹 Жасмин Паолини

*17:00 🇬🇧 Кэмерон Норри - 🇳🇴 Каспер Рууд

🎙*18:30 🇰🇿 Юлия Путинцева - 🇷🇺 Дарья Касаткина

* Матч начнётся после окончания предыдущей встречи.