Медведев – Бублик: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

30 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Александр Бублик (Казахстах).

Начало прямого эфира 30 апреля ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Даниил Медведев – Александр Бублик, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев – Александр Бублик: прямой эфир Rus

ATP 1000 Мадрид 2024: День 6 - видео обзор матчей