Рублев – Грикспур: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

30 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Андрей Рублев (Россия) и Таллон Грикспур (Нидерланды).

Начало прямого эфира 30 апреля ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Андрей Рублев – Таллон Грикспур, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Андрей Рублев – Таллон Грикспур: прямой эфир Rus

ATP Мастерс | WTA 1000 Мадрид 2024: прямой эфир Rus