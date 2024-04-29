Соболенко – Коллинз: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция

29 апреля 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/8 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Даниэль Коллинз (США).

Начало прямого эфира 29 апреля ~ в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Даниэль Коллинз – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Даниэль Коллинз: прямой эфир Rus

ATP Мастерс | WTA 1000 Мадрид 2024: прямой эфир Rus