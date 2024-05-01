Андреева – Соболенко: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/4

WTA Madrid Open: смотреть онлайн

1 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются:  Мирра Андреева (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 1 мая в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Мирра Андреева – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Мирра Андреева – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

 

Алена Остапенко – Онс Жабер: видео обзор 1/8

 

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