Андреева – Соболенко: WTA 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/4

1 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах категории WTA 1000, известного, как, Mutua Madrid Open, с призовым фондом в € 7 705 780. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 1 мая в 21:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Mutua Madrid Open: Мирра Андреева – Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Мирра Андреева – Арина Соболенко: прямой эфир Rus

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