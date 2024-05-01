Фриц – Серундоло: ATP 1000 Мадрид 2024: прямая трансляция 1/4

Mutua Madrid Open 2024: смотреть онлайн

1 мая 2024 года, в Мадриде, Испания, пройдет матч 1/4 финала, теннисного супер турнира на открытых грунтовых кортах из серии Masters, категории ATP 1000, еще известного, как, Mutua Madrid Open. В корте встречаются: Франсиско Серундоло (Аргентина) и Тейлор Фриц (США).

Начало прямого эфира 1 мая ~ в 22:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Madrid 2024: Тейлор Фриц – Франсиско Серундоло, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Тейлор Фриц – Франсиско Серундоло: прямой эфир Rus

 

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