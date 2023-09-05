Джокович – Фриц: US Open 2023: прямая трансляция 5 сентября

Сегодня 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Тэйлор Фриц (США).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Новак Джокович - Тэйлор Фриц, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Тэйлор Фриц – Новак Джокович: прямой эфир Rus

US Open 2023: прямой эфир