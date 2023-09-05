Джокович – Фриц: US Open 2023: прямая трансляция 5 сентября

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

Сегодня 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Тэйлор Фриц (США).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Новак Джокович - Тэйлор Фриц, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Тэйлор Фриц – Новак Джокович: прямой эфир Rus

 

US Open 2023: прямой эфир

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Открытый чемпионат США по теннису 2023

Павлюченкова – Свитолина: US Open 2023: прямая трансляция

31 августа в Нью-Йорке, США, пройдет матч 2 раунда 1/32 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Анастасия…

Потапова – Остапенко: WTA Бирмингем: видео онлайн

24 июня в Бирмингеме, Великобритания, пройдет матч 1/2 финала, престижного теннисного турнира на траве WTA Бирмингем / Birmingham Classic. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Елена Остапенко (Латвия). Начало…
Открытый чемпионат США по теннису 2023

Гауфф – Возняцки: US Open 2023: видео онлайн

3 сентября в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Каролин Возняцки…