Джокович – Шелтон: US Open 2023: прямая трансляция 8 сентября

Сегодня 8 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 6 раунда 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Бен Шелтон (США).

Начало прямого эфира 8 сентября ~ в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Бен Шелтон – Новак Джокович, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Бен Шелтон – Новак Джокович: прямой эфир Rus

Новак Джокович – Бен Шелтон: прямой эфир Rus