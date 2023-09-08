Алькарас – Медведев: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 watch online

В ночь с 8 на 9 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 6 раунда 1/2 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Карлос Алькарас  (Испания) и Даниил Медведев (Россия).

Начало прямого эфира 9 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Даниил Медведев – Карлос Алькарас, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев – Карлос Алькарас: прямой эфир Rus

 

Карлос Алькарас – Даниил Медведев: прямой эфир Rus

 

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