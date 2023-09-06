Медведев – Рублев: US Open 2023: прямая трансляция 6 сентября

Сегодня 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Андрей Рублёв (Россия).

Начало прямого эфира 6 сентября ~ в 20:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Даниил Медведев - Андрей Рублёв, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Даниил Медведев - Андрей Рублёв: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир