Медведев – Рублев: US Open 2023: прямая трансляция 6 сентября

US Open 2023 смотреть онлайн tennis

Сегодня 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, мужского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Андрей Рублёв (Россия).

Начало прямого эфира 6 сентября ~ в 20:15 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Даниил Медведев - Андрей Рублёв, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Даниил Медведев - Андрей Рублёв: прямой эфир Rus

 

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

Комментарии ( 1 )
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Олег Свитов
2 часа назад

Родились сегодня сестрёнка и брат,
Их первое слово — «Зенит»! Ленинград! + Даниил Медведев + Андрей Рублёв!
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