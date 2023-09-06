Соболенко – Циньвэнь: US Open 2023: прямая трансляция 6 сентября

Сегодня 6 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 5 раунда 1/4 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Начало прямого эфира 6 сентября ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь, на русском языке в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь: прямой эфир Rus

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир