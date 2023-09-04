Касаткина – Соболенко: US Open 2023: прямая трансляция

US Open 2023 watch online

В ночь с 4 на 5 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Дарья Касаткина (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 5 сентября ~ в 02:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Дарья Касаткина — Арина Соболенко, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Дарья Касаткина — Арина Соболенко: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

Комментарии ( 1 )
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Michael P
3 часа назад

Эта пара долнжа играть в Финале !!!! ))))
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