Киз – Пегула: US Open 2023: прямая трансляция 4 сентября

Открытый чемпионат США по теннису 2023

Сегодня 4 сентября 2023 года в Нью-Йорке, США, пройдет матч 4 раунда 1/8 финала, женского одиночного разряда, теннисного турнира на харде, из серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису 2023. В корте встречаются: Мэдисон Киз (США) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 4 сентября ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч открытого чемпионата США по теннису 2023: Мэдисон Киз — Джессика Пегула, на русском языке в прямом эфире и в записи!

 

Мэдисон Киз — Джессика Пегула: прямой эфир Rus

 

Открытый чемпионат США по теннису 2023: прямой эфир

 

US Open 2023: прямой эфир

 

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