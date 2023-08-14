Пегула – Самсонова: WTA Монреаль 2023: Финал прямая трансляция

В ночь с 13 на 14 августа 2023 года в Монреале, Канада, проходил Финальный матч, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 14 августа ~ в 00:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Джессика Пегула – Людмила Самсонова в прямом эфире и в записи!

Людмила Самсонова – Джессика Пегула: Финал трансляция Rus