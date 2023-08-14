Пегула – Самсонова: WTA Монреаль 2023: Финал прямая трансляция

2023 National Bank Open

В ночь с 13 на 14 августа 2023 года в Монреале, Канада, проходил Финальный матч, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Джессика Пегула (США).

Начало прямого эфира 14 августа ~ в 00:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Джессика Пегула – Людмила Самсонова в прямом эфире и в записи!

 

Людмила Самсонова – Джессика Пегула: Финал трансляция Rus

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 5 июня

5 июня 2023 года, в Париже (Франция) продолжаться матчи 1/8 финала турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени. Расписание и примерное время…
Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Рыбакина – Бултер: Уимблдон 2023: видео трансляция

8 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 3-го раунда 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и…
Tennis Wimbledon 2023 watch videos online

Андреева – Киз: Уимблдон 2023: прямая трансляция

10 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Мирра Андреева (Россия) и Мэдисон Киз…