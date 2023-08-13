Рыбакина – Самсонова: WTA Монреаль 2023: прямая трансляция

13 августа в Монреале, Канада, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 13 августа ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Елена Рыбакина – Людмила Самсонова в прямом эфире и в записи!

Людмила Самсонова – Елена Рыбакина: трансляция Rus