Рыбакина – Самсонова: WTA Монреаль 2023: прямая трансляция

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13 августа  в Монреале, Канада, пройдет матч 1/2 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Начало прямого эфира 13 августа ~ в 20:30 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Елена Рыбакина – Людмила Самсонова в прямом эфире и в записи!

 

Людмила Самсонова – Елена Рыбакина: трансляция Rus

 

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