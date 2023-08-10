Соболенко – Самсонова: WTA Монреаль 2023: прямая трансляция 11 августа

Сегодня 11 августа 2023 года в Монреале, Канада, пройдет матч 1/8 финала, женского одиночного разряда, престижного теннисного турнира на харде - WTA Montreal 2023, еще известного, как Открытый чемпионат Канады по теннису 2023, из серии WTA 1000. В корте встречаются: Людмила Самсонова (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

Начало прямого эфира 11 августа ~ в 19:00 по московскому времени. Смотрите матч WTA Монреаль: Арина Соболенко – Людмила Самсонова в прямом эфире и в записи!

Теннис WTA Монреаль 2023: прямой эфир Rus





Арина Соболенко – Людмила Самсонова: прямой эфир Rus

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